Oğlunun ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tahliye oldu! Anne tepki gösterdi

Adana'da motosikletin arkasında oturduğu sırada tabancayla ateş ederek kazara sürücü konumundaki arkadaşı Murat Aras Hirman'ın ölümüne neden olan şüpheli M.E.Ş'in, 3 ay sonra tahliye olması anne Zahide Karabıyık'ı (32) isyan ettirdi. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken ve ölümüne neden olan kişinin en ağır ceza almasını isteyen acılı anne, "Onun içeride olması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Artık dışarı çıktı, bu dünya benim için bitti. Eli silah tutan bir çocuk, oğlumu toprağın altına koydu. Bu yaştaki çocukları eli silah tutuyor da cezaya gelince neden indirimden yararlanıyor. Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi" dedi.

KURTARILAMADI

Olay, 22 Nisan'da Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., seyir halindeyken belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Daha sonra kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşının yorgun mermiyle vurulduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Hirman, tüm müdahalelerine rağmen 1 hafta sonra yaşama veda etti. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.E.Ş. tutuklandı.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılığın, hazırladığı iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık M.E.Ş.nin "Olası kastla öldürme" ve 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından, yaşının küçük olması da göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezasıyla, cezalandırılması talep edildi. M.E.Ş iddianamedeki ifadesinde, "Motosikletle seyir halindeyken tabanca kemerimi sıktı. Bu nedenle tabancayı çıkartmaya çalıştığım sırada ateş aldı. Motosikleti durdurup, Murat'a müdahale ettikten sonra 112'yi aradım" dedi.

3 AY SONRA TAHLİYE

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ağustos'ta hakim karşısına çıkan M.E.Ş.'nin, suçun niteliğine, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, yaşı ve tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

MEZARI BAŞINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu duruma oğlunun mezarının başında tepki gösteren Zahide Karabıyık , "Oğlum toprağın altında yatarken, katili ilk duruşmada yaşından dolayı tahliye edildi. Bir kez daha öldüm. Onu tıraş olmaya gönderdim. Son parasını da ben verdim. Yoğun bakımdayken cebindeki parayı da bana teslim ettiler. Onun cezaevinde olması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Bu yaştaki çocukları eli silah tutuyor da cezaya gelince neden indirimden yararlanıyor. Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi" ifadelerini kullandı.