Oğluyla birlikte evli 3 çocuk annesini kaçırdıkları ortaya çıktı: Babanın 10 ay önce Bolu’da şov yaptığı belirlendi

Yıllardır ATV kanalında program yapan Esra Erol'un, yaptığı canlı yayında, ailecek dilencilik yaptıkları ve duygu sömürüsü yaparak binlerce lira para kazandıkları ortaya çıkan baba Levent Ü.'nün 28 Mayıs 20024 yılında Bolu'ya geldiği ve burada üstüne çıkartarak, kollarını bıçakla kesip, "7 çocuğum aç ne yapayım" diye bağırması gündeme damgasını vurmuştu. Ne var ki daha sonra yapılan araştırmada Levent Ü.'nün üzerine kayıtlı bir daire ve 6 lüks araç kayıklı olduğu tespit edilmişti.
KAÇIRDIĞI KADINA AŞIK OLMUŞ
Yaklaşık 4 ay önce baba Levent Ü.'nun bağımlı oğlu Ferhat Ü.'nün evli 3 çocuk öncesi Serap G.'yi ailesinin yardımıyla kaçırdığı ve dilenciliğe zorlandığının ortaya çıkmasının ardından Esra Erol'da programında da dilencilik yapmadığını ve aylık kazancının 300 bin lira olduğunu, kazancının Cumhurbaşkanının aylık kazancından fazla olduğunu açıklaması tepkilere neden olmuştu. Ferhat Ü., yaptığı açıklamalarda, kaçırdığı Serap G.'ye aşık olduğunu ve buna rağmen kendi yanından da terlikleriyle kaçıp, kayıplara karıştığını, tekrar kendisine geri döneceğini söyleyip, bunun sorumlusunun da kocası yüzünden olduğunu söylemişti.
ŞOVMEN BABA
Şovmen Baba Levent Ü.'nün 10 ay önce Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar vermiş ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi. Denizli ilinde yaşadığı belirlenen Levent Ü. (39), 10 ay önce Bolu'da öğle saatlerinde İmaret Meydanı'na gelmişti. Levent Ü., geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek intihar edeceğini söyledi. Üzerindeki tişörtü çıkaran Levent Ü., yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti. İntihar etmeye kalkışan Levent Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.
İmaret Meydanı'nın yakınında bulunan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen Levent Ü.'nün ailesinden gerekli bilgileri aldı. Yardım işlemleri için devreye giren ekipler, Levent Ü.'nün eşini ve bir çocuğunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürdü. Ekiplerin yardım için başlattığı çalışmalarda, Levent Ü.'nün üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi. Şahsın Ankara Sincan ilçesinin nüfusuna kayıtlı olduğu ve Sincan ilçesinden devlet desteği aldığı tespit edildi. Levent Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler'de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı öğrenildi.
HAREKETLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ
Babasının yaptığı şovun ardından bir şovda Ferhat Ü.'den geldi. ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programında yaptığı açıklamalarla ve hareketleriyle Türkiye gündemine oturan bu görüntüler çok konuşuldu. Kaçırdığı genç kadının nerede olduğu ve hayatta olup olmadığı ise merak konusu oldu.