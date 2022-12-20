OGM 1613 personel alımı yapıyor! 2023 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda binlerce aday detayları merak ediyor. "OGM Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli gibi çeşitli branşlarda olacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?