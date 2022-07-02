Öğrenci affı nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? Öğrenci affı ile ilgili detayları da içeren Torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi!

Gelen son dakika açıklamasına göre ek gösterge ve öğrenci affı ile ilgili detayları da içeren torba kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolu açan bu kararla ilgili araştırmalar hız kazandı. Binlerce kişi "Öğrenci affı nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TBMM genel kurulunda kabul edilen öğrenci affı detayları...
ÖĞRENCİ AFFI 2022 SON DAKİKA:
Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5'inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu detayları paylaştı:
"Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim"
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları netleşiyor. 2018 affında;
"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" maddesi yer alıyordu.