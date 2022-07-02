Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor, yürürlüğe girdi mi? Öğrenci affı yasası maddeleri nelerdir, kimler yararlanabilecek?

Öğrenci affı detayları binlerce vatandaşın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Konuyla ilgili ilk açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'ndan gelmiş Akbaşoğlu öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen yasa için Temmuz ayını işaret etmişti. Söylendiği gibi oldu. Öğrenci affı geçtiğimiz gün meclisten geçti. Peki, Öğrenci affı nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte merak edilen o detaylar...
ÖĞRENCİ AFFI 2022 SON DAKİKA
Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5'inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu detayları paylaştı:
"Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim"
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.
Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.