Öğrenci oldukları okulda profesör olarak ders verdiler

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde 1938'de kurulan Pazarören Öğretmen Okulu'ndan 76 yılda yüzlerce öğretmen, profesör, rektör ve hatta bakanlar çıktı. 2014'te Anadolu lisesine, önceki yıl ise fen lisesine dönüştürülen okulun mezunları ise okullarını bir gün olsun unutmadı.Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elvan Yalkınkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Yücel Acer, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Özkan ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin ve Sevil Toroğlu, okullarına vefa borçlarını ödemek için Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne gelerek, 30 yıl öğrenci olarak ders gördükleri sınıflarda bu kez profesör olarak ders verdi. Profesörlerin 30 yıl öncesine yolculuk yaptığı tarihi okuldaki duygu dolu derslerine SABAH'ta eşlik etti.Pandemi döneminde Köy Koleji Projesini hayata geçirerek akademisyen arkadaşlarıyla 61 köy okulunda gönüllü ders ve danışmanlık eğitimi veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 62'inci dersi kendi mezun olduğu eski adıyla Pazarören Anadolu Öğretmen Lisesi şimdiki adıyla Mimar Sinan Fen Lisesi'nde verdiğini söyleyerek, "Öğrenci olarak sıralarında eğitim gördüğümüz bu tarihi okula ders vermek çok farklı bir duygu" dedi.Prof. Dr. Elvan Yalkınkaya ise "Bu bir ahde vefa buluşmasıydı. Öğrencilere, ileriye dönük hedefler koyma, verimli çalışma teknikleri, planlı çalışmanın önemi konularında ders ve kendi öğrencilik yıllarımızdan örnekler verdik" dedi.