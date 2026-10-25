Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Bunun yanında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavların da kasım ayındaki takvim doğrultusunda yapılması planlanıyor. Bu sınavlar için açıklanan uygulama takvimi 3-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Öğrencilerin kendi okullarındaki ders bazlı sınav günlerini okul yönetiminden öğrenmesi gerekiyor