Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Kasım ayında başlayacak sınav takvimi, ocak, nisan ve haziran aylarında yapılacak sınavlarla devam edecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav hazırlıklarını planlayabilmesi için 6, 7, 9 ve 10. sınıflara yönelik belirlenen tarihleri takip etmesi gerekiyor.
MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine göre sınavlar iki dönem boyunca dört ayrı zaman aralığında uygulanacak. Öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ders ve sınıf düzeylerine göre belirlenen tarihleri dikkate alması gerekiyor.
Bunun yanında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavların da kasım ayındaki takvim doğrultusunda yapılması planlanıyor. Bu sınavlar için açıklanan uygulama takvimi 3-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Öğrencilerin kendi okullarındaki ders bazlı sınav günlerini okul yönetiminden öğrenmesi gerekiyor
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri şöyle:
11 Kasım 2026: 6. sınıf matematik
12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı
5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe
6 Ocak 2027: 9. sınıf matematik
6 Nisan 2027: 7. sınıf matematik
7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı
8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe
9 Haziran 2027: 10. sınıf matematik
MEB'in ülke genelinde gerçekleştireceği ortak yazılı sınavlarda öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak. Uygulamayla öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, eksik kaldıkları konuların tespit edilmesi ve eğitim sürecine yönelik geri bildirim sağlanması amaçlanıyor.
Öğrenciler, ülke geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin duyuruları Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden takip edebilir. Okul genelinde yapılacak sınavlar içinse okul yönetimi tarafından duyurulan ders bazlı takvim ve konu-soru dağılım tablolarının kontrol edilmesi gerekiyor.