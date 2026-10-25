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Giriş Tarihi: 25.10.2026 22:34 Son Güncelleme: 25.10.2026 22:35

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Kasım ayıyla birlikte öğrencileri ortak yazılı sınav süreci bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ülke genelindeki sınavlar kasımdan hazirana kadar farklı tarihlerde uygulanacak. 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin hangi dersten, hangi gün sınava gireceği ise açıklanan takvimle netleşti.

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Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor
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2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Kasım ayında başlayacak sınav takvimi, ocak, nisan ve haziran aylarında yapılacak sınavlarla devam edecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav hazırlıklarını planlayabilmesi için 6, 7, 9 ve 10. sınıflara yönelik belirlenen tarihleri takip etmesi gerekiyor.

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine göre sınavlar iki dönem boyunca dört ayrı zaman aralığında uygulanacak. Öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ders ve sınıf düzeylerine göre belirlenen tarihleri dikkate alması gerekiyor.

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

İlk dönem ortak sınavları kasım ayında başlıyor

Öğrencilerin ilk dönem için takip edeceği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, 11 Kasım'da 6. sınıf matematik sınavıyla başlayacak. Bir gün sonra, 12 Kasım'da ise 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı yapılacak.

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Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Bunun yanında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavların da kasım ayındaki takvim doğrultusunda yapılması planlanıyor. Bu sınavlar için açıklanan uygulama takvimi 3-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Öğrencilerin kendi okullarındaki ders bazlı sınav günlerini okul yönetiminden öğrenmesi gerekiyor

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri şöyle:

11 Kasım 2026: 6. sınıf matematik

12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı

5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9. sınıf matematik

6 Nisan 2027: 7. sınıf matematik

7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı

8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe

9 Haziran 2027: 10. sınıf matematik

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Ortak yazılı sınavlarda hangi soru türleri kullanılacak?

MEB'in ülke genelinde gerçekleştireceği ortak yazılı sınavlarda öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak. Uygulamayla öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, eksik kaldıkları konuların tespit edilmesi ve eğitim sürecine yönelik geri bildirim sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Öğrenciler sınav takvimini nereden öğrenebilir?

Öğrenciler, ülke geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin duyuruları Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden takip edebilir. Okul genelinde yapılacak sınavlar içinse okul yönetimi tarafından duyurulan ders bazlı takvim ve konu-soru dağılım tablolarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor

Sınav tarihlerinin yanı sıra hangi konulardan sorumlu olunduğunu öğrenmek ve hazırlık planını buna göre yapmak, öğrencilerin dikkat etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

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Öğrenciler dikkat! Kasım ayında başlıyor, hazirana kadar devam ediyor
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