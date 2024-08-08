Öğrenciler, eğlenerek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ay önce başlattığı yaz okulları keyifli ortamlarla devam ediyor. İlkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere dört alanda süren yaz okullarında öğrenciler eğlenerek eğitim görüyor. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açıldı. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmıyor. 29 Ağustos'ta tamamlanacak kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanıyor. Yaz okulları kapsamında "spor" alt başlığında öğrencilere atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunuluyor."Görsel sanatlar"da ise resim, ebru sanatı, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebiliyor. "Müzik"te gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/ kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri yer alıyor. "Bilişim"de ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, bilgisayarda doküman hazırlama ile bilgisayara giriş dersleri veriliyor. Konya yaz okullarının örnek illerinden biri oldu. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler okçuluk, spor, havuz etkinlikleri, oyun kampı, geziler, tarım ve hasat toplama etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetlerden de yararlanabiliyor. İlgi alanlarına, ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş programlarla eğitim sunan yaz okulları öğrencilerin yaz tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlıyor. Bakanlık 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları da başlatacak.