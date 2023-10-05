Öğrencisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! Savunmasını duyan şoke oldu: Platonik aşıktı!

Her satırı mide bulandıran olay Kocaeli Gölcük'te yaşandı. 14 yaşındaki S.T., tekvando kursundaki eğitmeni tarafından 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. Evli ve 2 çocuk babası eğitmen E.Y. tarafından sevgili olduğunu inandırılan S.T. cinsel istismara maruz kaldı. Korkunç olay E.Y.'nin öğretmen eşi D.Y., mesajları yakalamasıyla ortaya çıktı.

S.T. ile buluşan, telefondaki resimleri silen ve D.Y. kızı darp etti, tehditler yağdırdı. Karakola giderek şikayetçi olan E.Y., adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabusu yaşayan küçük kız yaşadığı korku dolu anları anlattı.

E.T. ile 2021'in yaz aylarında tanıştığını söyleyen S.T., "Okul dışında haftada üç gün tekvando salonuna gidiyorum. Annem ile babam, tekvando öğretmenim E.Y. ile konuşmaya başlamadan birkaç ay önce boşandı. E.Y. ile ilişkimiz 2021 yılının yaz aylarında başladı, Ağustos'ta sevgili olduk. Beni üzen bir şey olduğu zaman E.Y.'ye anlatırdım. Bu olaydan sonra pandemi araya girdi ve Whatsapp'tan konuşma başladı. O zamanlar ne yapacağımı bilmiyordum. E.Y. bana yazınca ben de yazmak zorundaymışım gibi hissettim. Durumu anneme söylersem E.Y.'yi yanlış anlar ya da bir daha o salona gidemem diye düşündüm. Arada sırada Hamidiye köyünde bulunan evine gidiyorduk. Tekvando salonundaki soyunma odasında buluşuyorduk. E.Y.'nin petshopunda da buluşmamız ve cinsel istismarı oldu. 2021 Ağustos ayında daha önce gittiğiniz Karamürsel'deki o eve tekrar gittik ve orada benimle cinsel ilişkiye girdi. Yaklaşık 2 senedir E.Y. ile sevgililik durumumuz var" ifadelerini kullandı.





KARISI MESAJLARINI YAKALADI

E.Y.'nin eşinin ve 2 çocuğunun olduğunu dile getiren S.T., "E.Y.'nin eşi D.Y. mesajlarımızı görmüş. Kafede buluşarak ağzımdan laf almaya çalıştı. 'Ben senin ablan yaşındayım. Bana her şeyi anlatabilirsin' dedi. D.Y. ile birlikte evlerine gittik. E.Y. kapıyı açtı. D.Y. çıldırdı, sinir krizi geçirdi, bana vurmaya kalktı. Mutfağa gidip bıçak aldı. 'Bitireceğim onu' diyordu. E.Y. bıçağı elinden attırdı. D.Y. beni yere ittirerek boğazımı sıktı, tokat attı. Benim bir süre gözüm karıncalandı. Yarı baygınlık gibi bir şey yaşadım" ifadelerini kullandı.





SENİN KAFANI KESECEĞİM

7 yaşından beri aynı tekvando kursuna gittiğini ifade S.T., "Bu olaydan sonra E.Y. beni arabayla eve götürdü. E.Y., ikimize ait fotoğrafların olması sebebiyle telefonumu kırdı. 'Sen artık yaşamayacaksın, senin kafanı keseceğim. Lime lime edeceğim' diye tehdit etti. E.Y benim yaşımın ne kadar olduğunu biliyordu, onun yanında büyümüştüm. 7 yaşımdan beri onun tekvando okulundaydım. Ama E.Y. bana, 'Sen 25 yaşında gözüküyorsun. Çıtır biriyle olmak varken ben neden kırışık biriyle olayım. Sen benim özelimsin' diyordu. Bu ilişkiyi ailemden kimse fark etmedi, hala bu durumu bilen yok" açıklaması yaptı.





"PLATONİKTİ" SAVUNMASI

Tekvando hocası E.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek küçük kızın kendisine platonik aşık olduğunu anlattı. "Hem tekvando hocasıyım hem de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeniyim. S.T benim tekvandodan öğrencim olur. Anne ve babası boşandıktan sonra yaşadığı problemler dolayısıyla kendisine psikolojik açıdan yardımcı oldum. S.T.'nin ifade ettiği gibi onu eve götürüp cinsel birliktelik yaşamadım. S.T.'nin bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ediyordum ama bu platonik bir durumdu. Kendisine karşılık vermedim" savunması yaptı.