Haberler Yaşam Haberleri Öğrencisine ‘Seni var ya gebertirim’ diyerek şiddet uygulamıştı: O öğretmen hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 21.5.2025 16:05 Son Güncelleme: 21.5.2025 16:21

Öğrencisine ‘Seni var ya gebertirim’ diyerek şiddet uygulamıştı: O öğretmen hakkında yeni gelişme!

İstanbul Pendik’te bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye önce fiziksel ardından sözlü şiddet uyguladı. Öğretmenin öğrenciye “Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben” dediği anlar, başka bir öğrenci tarafından kayda alındı… Tepki çeken olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü düğmeye bastı.

DHA

Olay Pendik'teki bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Yaşananlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor.

Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma | Video

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği, inceleme sonucunda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencisine ‘Seni var ya gebertirim’ diyerek şiddet uygulamıştı: O öğretmen hakkında yeni gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz