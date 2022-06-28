Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı ve bu sene için 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili sürecin ilerleyen günlerde MEB tarafından başlatılacağı açıklandı. Öğretmen ataması ile geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yapmış ve Eylül ayını işaret etmişti. Peki; 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak; kontenjanlar açıklandı mı? İşte Öğretmen atama takvimi 2022 MEB bilgileri.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." diye konuştu.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Merakla beklenen atama sürecinin detaylarıyla ilgili ipuçları paylaşan Bakan Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'dan olacağını belirterek şunları ifade etti;
"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yüzde 75'i yani yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Yani hükümetimizin atamayla ilgili bir sorunu yok. Daha önceki açıklamalarımda 2022 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştum. Maliye Bakanlığı'mızla görüşmelerimiz bitti.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yüzde 75'i yani yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Yani hükümetimizin atamayla ilgili bir sorunu yok. Daha önceki açıklamalarımda 2022 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştum. Maliye Bakanlığı'mızla görüşmelerimiz bitti. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yani Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız çünkü İstanbul'u gerçekten merkeze aldık, hem fiziki imkanlarını arttırma hem de üretme ihtiyacıyla ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz. Benim Eylül'ün ilk haftasına Öğretmen Ataması yetişecek açıklamamdan öğretmen adayı arkadaşlarım 2021 KPSS mi yoksa 2022 KPSS'mi olacağını anlar.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR!
Bakan Özer: "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. Atama yapılmayan hiçbir yılımız yok her yıl Öğretmen Ataması yapıldı. Daha önce çalışmalarımızın sürdüğünü söylemişti ve söylediğim gibi çalışmalarımız nihayetlendi. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Ağırlığı okul öncesi öğretmenliğe vereceğiz" dedi.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"
Bakan Özer, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.