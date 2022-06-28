CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." diye konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Merakla beklenen atama sürecinin detaylarıyla ilgili ipuçları paylaşan Bakan Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'dan olacağını belirterek şunları ifade etti;



"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yüzde 75'i yani yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Yani hükümetimizin atamayla ilgili bir sorunu yok. Daha önceki açıklamalarımda 2022 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştum. Maliye Bakanlığı'mızla görüşmelerimiz bitti.