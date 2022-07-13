Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2022: MEB 20 bin Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Öğretmen ataması, kontenjanları ve branş dağılımı 2022 bilgileri MEB tarafından duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanmıştı. Buna göre; en fazla atama yapılacak ilk branş sırasında 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği geliyor. Peki, MEB 20 bin Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2022.