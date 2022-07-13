Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2022: MEB 20 bin Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Öğretmen ataması, kontenjanları ve branş dağılımı 2022 bilgileri MEB tarafından duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanmıştı. Buna göre; en fazla atama yapılacak ilk branş sırasında 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği geliyor. Peki, MEB 20 bin Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2022.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin Sözleşmeli Öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.
Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.