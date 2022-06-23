Öğretmen atama takvimi binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken yaz ayları itibarıyla beklentiler de arttı. Öte yandan; katıldığı bir canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Öğretmen atamalarıyla ilgili şu kadar öğretmen ataması yapılacaktır diyemem. Milli Eğitim Bakanlığı AK Parti dönemlerinde bütçeden bir numaralı payı alan bakanlıktır. Bunun içerisinde öğretmen atamaları olacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? İşte MEB Öğretmen atama takvimi ve kontenjanlar.
"ÖĞRETMEN ATAMALARINA BAKANLIK KARAR VERECEK"
Öğretmen atamalarıyla ilgili şu kadar öğretmen ataması yapılacaktır diyemem. Milli Eğitim Bakanlığı AK Parti dönemlerinde bütçeden bir numaralı payı alan bakanlıktır. Bunun içerisinde öğretmen atamaları olacaktır. 2020 KPSS kazananlarla ilgili o konu rezerv olarak duruyor. Bunun planlamasını Milli Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Ne kadar bolluk içerisinde olursa olsun herkesin devlet memuru olduğu bir devlet yoktur. Doğru olan daha dinamik bir ekonomik model kamu görevlileriyle birlikte özel sektörün de çok dinamik bir şekilde paydaş olması ve istihdamın gençlere sunulmasıdır. Özel sektör de çok ciddi şekilde istihdam üretiyor. Kamu istihdamı ömür boyu garanti görüldüğü için gençlerimiz bakımından ideal gibi görünüyor. Doğrusu bunun güzel bir karması olmasıdır.
EN SON YAPILAN AÇIKLAMALAR İSE ŞÖYLE;
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu açıklamayı yaptı:
Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.
Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.