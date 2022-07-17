20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan öğretmen atamaları yayımlanan kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kadro dağılımı ve başvuru şartlarına göre öğretmen atamaları gerçekleştirilecek olup adaylar "20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Öğretmen ataması başvuru ekranı MEB bilgileri.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.
Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.
ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıylatamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,
8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,
10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.