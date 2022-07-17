7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,



8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,



9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,



10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.