Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atama takvimi 2022 ve kontenjanları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu açıklamayı yaptı:



Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.