Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları bu kapsamda önemli olurken binlerce öğretmen adayı "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atama takvimi 2022 ve kontenjanları belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Bakan Mahmut Özer açıklamalarında; "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek." ifadelerine yer vermişti.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu açıklamayı yaptı:
Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.
Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.