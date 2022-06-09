Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:01

Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Öğretmenler için her yıl yer değiştirme tarihleri veriliyor. Böylece öğrenciler iller arası ve il içi yer değiştirmeyi gerçekleştirebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimini yayınladı. MEB açıklama ile okullarda kadrolu öğretmenler için talepler elektronik ortamda alınacak. Atama tarihleri de belli oldu. Okullar, kontenjanlara göre alımları yapacaklar. Öğretmenler de öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak sorusunu yöneltiyor. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte detaylar…

Öğretmen il içi ve iller arası öğretmen ataması başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. MEB açıklama ile hangi tarihler arasında atamaların gerçekleşeceği kamuya bildirildi. Okullar, kontenjanlara göre alımları yapacaklar. Öğretmenler de öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak sorusunu yöneltiyor. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu. Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak.

ÖĞRETMEN İL İÇ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı 19 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

İller arası isteğe veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Atamalar 1 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Görevden ayrılma işlemi 2 Ağustos 2022 itibarıyla yaplacak.

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Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!
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