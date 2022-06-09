Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Öğretmen il içi ve iller arası öğretmen ataması başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. MEB açıklama ile hangi tarihler arasında atamaların gerçekleşeceği kamuya bildirildi. Okullar, kontenjanlara göre alımları yapacaklar. Öğretmenler de öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak sorusunu yöneltiyor. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte detaylar…
Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu. Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak.
İller arası isteğe veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.
Atamalar 1 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Görevden ayrılma işlemi 2 Ağustos 2022 itibarıyla yaplacak.