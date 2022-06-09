Öğretmen yer değiştirme başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi tarihte? MEB açıkladı: İller arası ve il içi öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Öğretmen il içi ve iller arası öğretmen ataması başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. MEB açıklama ile hangi tarihler arasında atamaların gerçekleşeceği kamuya bildirildi. Okullar, kontenjanlara göre alımları yapacaklar. Öğretmenler de öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak sorusunu yöneltiyor. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte detaylar…