Haberler Yaşam Haberleri Öğretmeni darp eden taksi şoförü tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:04 Son Güncelleme: 3.11.2023 10:16

Öğretmeni darp eden taksi şoförü tutuklandı

Adana’da öğretmen Necmettin Uçar’ı darp eden ve öğretmenin kaşının açılmasına neden olan taksi şoförü, “Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Öğretmeni darp eden taksi şoförü tutuklandı

Adana'da öğretmen Necmettin Uçar'ı (60) çıkan tartışmada darp eden taksi şoförü Eyüp Y. (32) suçlamayı kabul etmedi. Polis merkezinde, "Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir" diye kendisini savunan Eyüp Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ARACIN FOTOĞRAFINI ÇEKİNCE

Olay, 1 Ekim'de Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Y.'yi, aracını başka bir yere park etmesi için uyardı. Eyüp Y. okula veli getirdiğini söyleyip, aracını çekmedi. Bunun üzerine Kavak, aracın fotoğrafını çekti. Bu duruma sinirlenen Eyüp Y., aracından inip Kavak ile tartışmaya başladı. Eyüp Y., arbede sırasında kavgayı ayırmak isteyen Necmettin Uçar'ı, yumrukla darbetti. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle Eyüp Y., aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yüzünden yaralanan Uçar'ın kaşına 7 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Polis ekipleri ise plakasından tespit ettiği taksici Eyüp Y.'yi gözaltına aldı. Taksirle yaralama, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Eyüp Y. ifadesinde, öğretmeni dövmediğini öne sürerek, "Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir" savunması yaptı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Y., tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmeni darp eden taksi şoförü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA