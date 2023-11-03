Öğretmeni darp eden taksi şoförü tutuklandı

Adana'da öğretmen Necmettin Uçar'ı (60) çıkan tartışmada darp eden taksi şoförü Eyüp Y. (32) suçlamayı kabul etmedi. Polis merkezinde, "Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir" diye kendisini savunan Eyüp Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ARACIN FOTOĞRAFINI ÇEKİNCE

Olay, 1 Ekim'de Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Y.'yi, aracını başka bir yere park etmesi için uyardı. Eyüp Y. okula veli getirdiğini söyleyip, aracını çekmedi. Bunun üzerine Kavak, aracın fotoğrafını çekti. Bu duruma sinirlenen Eyüp Y., aracından inip Kavak ile tartışmaya başladı. Eyüp Y., arbede sırasında kavgayı ayırmak isteyen Necmettin Uçar'ı, yumrukla darbetti. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle Eyüp Y., aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yüzünden yaralanan Uçar'ın kaşına 7 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Polis ekipleri ise plakasından tespit ettiği taksici Eyüp Y.'yi gözaltına aldı. Taksirle yaralama, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Eyüp Y. ifadesinde, öğretmeni dövmediğini öne sürerek, "Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir" savunması yaptı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Y., tutuklandı.