Öğretmenler özel ders veremeyecek

TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin, öğrencilerini kullanarak sosyal medyada fenomen olmak isteyen öğretmenlere "dur" diyecek maddesini kabul etti. Yapılan düzenlemeyle sokak ağzıyla, argo konuşan öğretmene de aylıktan kesme cezası verilecek. TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesini daha kabul etti. Kabul edilen maddelerde önemli düzenlemeler yer aldı. Öğretmenlere ilişkin düzenlemeler şöyle:İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.Öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek. Böylece öğretmenlerin, öğrencilerini kullanarak fenomen olmasının önüne geçilecek.Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Bu kapsamda öğretmenler sokak ağzıyla, argo konuşamayacak, hâl ve hareketleriyle kötü örnek olamayacak.Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların öğretmenliği sona erecek.