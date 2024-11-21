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Giriş Tarihi: 22.11.2024

Öğretmenler şehit Aybüke’yi unutmadı

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Öğretmenler şehit Aybüke’yi unutmadı
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Müziğe ilgi duyan öğretmenlerden oluşan koro konser verdi. Koro, 2017'de Batman Kozluk'ta şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin söylediği 'Mağusa Limanı' türküsünü de seslendirdi. Şehit öğretmenin fotoğrafı sahneye yansıtılınca salonda duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğretmenler şiir de okudu. Koro ayakta alkışlandı. Programın sonunda Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri sahneye çıkarak koroya çiçek takdim etti.
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Öğretmenler şehit Aybüke’yi unutmadı
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