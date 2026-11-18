Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu yıl "Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Bakanlığın hazırladığı program kapsamında 81 ilde öğretmenlere yönelik kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen temsilci öğretmenler, 23-25 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak. Kutlamaların en dikkat çekici etkinliği ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek Öğretmene Saygı Gecesi olacak.

Emekli öğretmenlere yönelik vefa buluşmaları düzenlenirken şehit öğretmenlerin aileleri ziyaret edilecek. Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin törenleri gerçekleştirilecek, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilecek. İl ve ilçelerde düzenlenecek sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğretmenlerin bir araya gelmesi sağlanacak.

ONLARCA ALANDA ÖZEL İNDİRİMLER

Öğretmenler Günü kapsamında "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" da yeni işbirlikleriyle genişletiliyor. Bakanlığın yürüttüğü kampanya kapsamında bugüne kadar 92 firmayla işbirliği yapılırken 46 firmanın sunduğu avantajlar aktif olarak devam ediyor. Öğretmenlere sağlık ve sigorta hizmetlerinden teknolojiye, alışverişten ulaşıma, eğitimden kültür ve sanata, seyahatten konaklamaya kadar pek çok alanda indirimler sağlanıyor. Bazı kampanyalardan öğretmenlerin birinci derece yakınları da yararlanabiliyor. İndirim oranları, kampanya koşulları ve anlaşmalı firmalara ilişkin ayrıntılara ÖğretmenİZ platformundan ulaşılabiliyor.

ESERLERİ DE SERGİLENECEK

Kutlamalar yalnızca törenlerle sınırlı kalmayacak. Öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilen 50 eser, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Ankara'da 25-27 Kasım tarihlerinde III. Maarif Kongresi, 27-28 Kasım tarihlerinde ise Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı gerçekleştirilecek. Etkinliklerde öğretmenlerin mesleki deneyimleri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve eğitimde iyi örnekler ele alınacak.