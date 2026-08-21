Öğretmenlere beyaz önlük

Milli Eğitim Bakanlığı
, yayımlanan yeni genelgeyle eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken önlük giymelerini zorunlu hale getirdi. Önlükler, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinde iki farklı model halinde tasarlanıp dikilecek. Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik "beyaz önlük", diğeri, anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımına uygun üretilecek. Klasik beyaz önlüğün ön kısmındaki iki cebinin üzerinde "bilimin öncülüğünde sonsuzluğa uzanan yol"u temsilen gümüş renkli nakış tasarım, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunacak. Diğer önlük ise kolsuz şekilde tasarlanacak ve ön yüzünde renkli balonlar bulunacak. İkisinin üzerine de bakanlığın logosu işlenecek.
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Mete Efendioğlu - Editör