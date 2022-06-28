“Öğretmenlik Peygamber mesleği”

Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerin katıldığı "Tecrübe Konuşuyor" programında Bilal Erdoğan gençlerin eğitim, öğretim ve kişisel gelişim alanlarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden Erdoğan, öğretmenliği bir Peygamber mesleği olarak nitelendirdi ve çok kıymetli olduğunu belirtti.

Erdoğan, geleneksel sporlardan Etnospor'un kuruluş hikayesine kadar yaşanılan serüveni aktardı. Programa Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu ve TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilcisi Barış Kısacık da katıldı.