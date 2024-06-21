Oğuz Murat Aci’nin ailesi A Haber’e konuştu: Mutluyuz, mücadelemizin karşılığını alıyoruz!





OĞUZ MURAT ACİ'NİN ANNESİ PERVİN ACİ: ÇIKAN KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ



"Çıkan karardan dolayı çok mutluyuz. En azından bir nebze olsun rahatladık ve bu akşam biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Acımızı herkes paylaştı ABD'deki Türkler bile destekte bulunup paylaştı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlum için herkes yanımda oldu ve bir olduk. Acılarımızı paylaştınız. Çıkan karardan dolayı hala titriyorum hem acıyı hemde sevinci bir arada yaşıyorum. Eylem Tok evladına çok lüks bir hayat sunduğu için hapishane kendisine çok ağır gelmiş. Lüks yaşamdan dolayı hapishane yaşamının zor gelmesi normal."