Oğuz Murat Aci’nin ailesi A Haber’e konuştu: Mutluyuz, mücadelemizin karşılığını alıyoruz!

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Acılı aile kararın ardından A Haber'e konuştu. Çok mutlu olduklarını dile getiren Aci ailesi önümüzdeki günlerde Eylem Tok'un duruşması için de en doğru kararın çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.
OĞUZ MURAT ACİ'NİN ANNESİ PERVİN ACİ: ÇIKAN KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ
"Çıkan karardan dolayı çok mutluyuz. En azından bir nebze olsun rahatladık ve bu akşam biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Acımızı herkes paylaştı ABD'deki Türkler bile destekte bulunup paylaştı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlum için herkes yanımda oldu ve bir olduk. Acılarımızı paylaştınız. Çıkan karardan dolayı hala titriyorum hem acıyı hemde sevinci bir arada yaşıyorum. Eylem Tok evladına çok lüks bir hayat sunduğu için hapishane kendisine çok ağır gelmiş. Lüks yaşamdan dolayı hapishane yaşamının zor gelmesi normal."
OĞUZ MURAT ACİ'NİN BABASI ÖZER ACİ: DEVLET BÜYÜKLERİMİZ SAYESİNDE BU NOKTAYA GELDİK
"Ev hapsi olmayacağını ben daha öncede söylemiştim. Yargılama süreci devam ediyor ama en başından beri yargıçların en doğru kararı vereceğini biliyordum. Beni sevindiren olay tutukluluk halinin devamına karar verilmesi. Bu karar bizi mutlu etti ve bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Mücadelemizin karşılığını almaya başladık ve bu bir başlangıç. Önümüzde ki haftada anne Eylem Tok'un yargılanması var oradan da iyi bir sonuç çıkacağını umut ediyoruz. Bugüne kadar sabırla bekledik devlet büyüklerimiz sayesinde bu noktaya kadar geldik. Yalnız değildik ve çok mutluyuz."
OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ: EYLEM TOK TÜRKİYE'DE OĞLU ABD'DE YARGILANSIN
"Biz davaları sürekli telefonlarımızdan takip etmeye çalıştık. ABD'de destekleyen vatandaşlardan olsun muhabirlerden olsun tüm bilgilere ulaştık. Güzel haberler aldık verilen karardan dolayı mutluyuz. Hatta bu davaya dair çok az şey biliniyormuş mesela telefonların toplanma olayını karşı tarafın avukatı bile bilmiyormuş. Buna rağmen yargıcın böyle bir karar vermesi önümüzdeki davalarda da yaptıklarının karşılığını alacaklar. Biz çok büyük bir ayrılık yaşadık. Telafisi de yok bu durumun. Onlar en azından cezalarını çekene kadar birbirlerinden ayrı kalsınlar. O zaman annelik nasılmış onu görsün ve anlasın"