Okey Nasıl Oynanır? Düz Okey Dizilimi Nasıl Olur, Kaç Taşla Biter Ve Oyun Kuralları Neler?

Aile, arkadaş ortamlarında sıkça oynanan oyunlardan birisi olan okey nasıl oynanır? Okey oynamak isteyen kişiler bu sorunun yanıtını merak etmektedir. Oynaması hayli zevkli okeyin nasıl oynandığı, püf noktaları hakkında epey bilgiyi bir araya getirdik. Peki, normal okey nasıl oynanır? Okey oyun kuralları nelerdir? İşte ayrıntılı yanıtlar...

OKEY NASIL OYNANIR, KURALLARI NELER?

Okey 4 kişilik oynayan, toplam 106 taştan ve 4 okey tahtasıyla (ıstaka) oynanan popüler bir oyundur. Taşlarda bulunan 4 ayrı renkten 1'den 13'e kadar ki rakamlar vardır. Taşların arasında her rakamdan 8 adet vardır, ayrıca 2 adet rakamsız taş vardır bu taşlara oyunda joker ya da sahte okey ismi verilir. Okeyin pek çok çeşidi mevcuttur ancak en çok oynanan türü normal yani düz okeydir. Düz okeyin oyun kuralları ise şöyledir;

4 kişilik bir oyundur.

Oyuna ilk başlayacak kişiye 15 diğer 3 kişiye 14 taş dağıtılır.

Kalan taşlar kapalı olarak masada bekler ve bu taşlardan birisi açılır, açılan taşın bir üst rakamı okeydir. ( Örneğin açılan taş kırmızı 8, bu durumdan okey kırmızı 9 taşıdır.)

Okey bütün taşların yerine kullanılabilir.

Masanın ortasına kapalı taşlardan küçük bir kule yapılır.

Kimse taşlarını birbirine göstermez.

15 taşı olan oyuncu elindeki taşlardan işine yaramayanı masaya bırakır ve oyun başlar.

Sahte okey, sadece okey taşının yerine geçer.(örneğin okey mavi 5, sahte okey sadece mavi 5 taşının eksik olduğu yerde kullanılır.)

Okey taşı belirlenirken açılan taşın bir eşi oyun başlangıcında kimdeyse bu 'gösterge' olur.

Oyun başlangıcında herkes taşlarını ıstakasına dizer, 15 taşla başlayan oyuncu elinde işine yaramayan taşı masaya bırakarak oyunu başlatır. İlk taş dağıtımında gösterge bir oyuncuya denk gelirse diğer oyunculardan birer puan düşülür. Bu oyuncudan sonraki oyuncu masadaki taş işine yarıyorsa alır, yaramıyorsa ortadaki kapalı taşlardan bir adet alır, elindeki taşlardan işine yaramayanı masaya bırakarak diğer oyuncuya hamle geçer.

Okeyde taş dizilimi en az 3 taştan ve aynı renklerde 1,2,3... ya da farklı renklerden olmak üzere 4,4,4,... şeklinde olur. Ayrıca per oluştururken 13 taşından sonra aynı renkteki 1 taşı konabilir örneğin siyah ...,12,13,1 gibi. Bu dizilen taş gruplarına per ismi verilir. Elindeki 14 taşı kurallara göre ilk dizen ve elinde kalan 15. Taşı masanın ortasına bırakan eli kazanır. Eğer normal taşla el bitirilirse diğer oyunculardan 2 puan, okey taşıyla bitirilirse 4 puan eksilir.