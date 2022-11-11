Haberler Yaşam Haberleri Okey Oynamak Günah Mı? Diyanet'e Göre Parasız Tavla, Kağıt, Okey Oynamak Haram Mı, Caiz Mi?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:25 Son Güncelleme: 11.11.2022 16:25

Okey Oynamak Günah Mı? Diyanet'e Göre Parasız Tavla, Kağıt, Okey Oynamak Haram Mı, Caiz Mi?

Okey oynamak günah mı sorusu bu oyunu sıklıkla oynayan ya da bu oyundan eğlence duyanların araştırdığı konulardan biridir. Okey oyununun yanı sıra farklı kâğıt ya da taş oyunlarının da caizliği, araştırılan konular arasındadır. Örneğin eğlencesine kağıt oynamak günah mı sorusu da sıklıkla araştırılır. Haram olan ve din âlimlerinin uzak durulmasını tavsiye ettiği oyun türlerine yaklaşmamak gerekir. Parasız okey oynamak günah mı sorusu ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik.

Okey Oynamak Günah Mı? Diyanet’e Göre Parasız Tavla, Kağıt, Okey Oynamak Haram Mı, Caiz Mi?

Okey oynamak günah mı sorusunun cevabını arıyorsanız öncelikle diyanetin bu konudaki fetva ve araştırmalarını incelemeniz gerekir. Bunun dışında din âlimlerinin yaklaşım tarzı ve hadislerden yapılan çıkarımlar da yol gösterici olabilir. Eğlencesine kağıt oynamak günah mı sorusuna da bu eksende cevap bulabilirsiniz. Kâğıt ve taş oyunları ile ilgili farklı görüşe sahip din âlimlerinin varlığı bir gerçektir. Parasız okey oynamak günah mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Okey Oynamak Günah Mı?

Okey, Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan ve sevilerek oynanan bir oyundur. Dini konularda hassas olan kişiler, bu oyunun günah olup olmadığı yönünde bir kısım araştırmalar yaparlar. Yapılan değerlendirmeler Kur'an ve hadis ışığında değerlendirilerek sonuçlanmalıdır.

Kumarın her türlüsü İslam dinine göre haramdır. İçeriğinde kumar bulunan oyunların cinsi de ne olursa olsun haramdır. Allah'ü Teâla Kur'an-ı Kerim'deki Maide Suresi'nin 90. Ayetinde şu şekilde buyurmuştur: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere kumarın her türlüsü haramdır. Abdullah Bin Abbas tarafından rivayet edilen bir hadiste de Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Şüphesiz ki Allah size içkiyi ve kumarı yasakladı" buyurmuştur.

Parasız Okey Oynamak Günah Mı?

Her türlü taş ve kağıt oyununun haram olup olmama kriteri, kumar maksadıyla oynanıp oynanmamasına bağlıdır. Bir oyun kumar şeklinde oynanıyorsa kesinlikle haramdır. Fakat eğlencesine oynanıyorsa da oyunun caizliği konusunda belli kriterler vardır. Bu kapsamda herhangi bir oyunun caiz olması için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

• Herhangi bir iddia ile oynanmamalıdır.

• Oyun esnasında namaz vakitleri geçirilmemeli, farz ibadetlerin yapılmasına engel olmamalıdır.

• Oyun oynayan kişiler gıybet, dedikodu, küfür gibi dinin yasakladığı hususlara meyletmemelidir.

• Oyundaki kişiler oyundan vazgeçemeyecek derecede oyunun müptelası olmamalıdır.

Yukarıdaki ölçü ekseninde değerlendirildiğinde okey oyununun haram olduğunu söyleyemeyiz. Kişinin takvası ölçüsünde okey ya da kağıt oyunlarını oynamak kendisine kalmış bir durumdur.

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Okey Oynamak Günah Mı? Diyanet'e Göre Parasız Tavla, Kağıt, Okey Oynamak Haram Mı, Caiz Mi?
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