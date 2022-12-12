Öksürük İçin Hangi Bölüme Gidilir? Öksürüğe Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Öksürük bazen çok güçlü olabilmektedir. Uzun süreli ve şiddetli öksürük akciğerleri tahriş eder ve daha fazla öksürüğe neden olur. Sürekliliğinden kaynaklı da vücudun yorulmasına sebebiyet verir. Uykusuzluk, baş dönmesi veya bayılma, baş ağrısı, idrar tutamama, kusma ve hatta kaburgaların kırılmasına bile neden olabilir. Yani kısaca bu durumları yaşamamak ve erkenden tedavi olmak için uzmana başvurmak gerekir. Yazımızda bizler de bu konuya değinerek öksürük için hangi bölüme gidilir, öksürüğe hangi doktor bakar gibi soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıntılı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Öksürük İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Öksürüğünüz birkaç haftalık süre içinde geçmiyorsa ya da aşağıdakilerden bazılarıyla birlikte görülüyorsa doktor kontrolüne gitmeniz önemle gerekmektedir. Bu belirtiler:

Kalın yeşilimsi sarı balgamlı öksürük

Ateş

Hırıltı

Nefes darlığı

Bayılma

Ayak bileğinde şişme ya da kilo kaybı

Bu belirtiler ciddi problemlere sebebiyet verebileceğinden geç olmadan doktor kontrolü şarttır. Öksürük şikayetiniz için kulak burun boğaz ya da dahiliye uzmanlarına başvurarak muayene olabilirsiniz. Öksürüğe sebep olan bazı rahatsızlıklar; alerji, astım, reflü, koah ve ciğer iltihaplanmaları olabilmektedir. Kulak burun boğaz doktoru öksürüğün süresi, tipi, şiddetine göre fiziki muayeneden sonra röntgen, tomografi, sürüntü testi, balgam kültürü alma, solunum fonksiyon testi, bronoskopi gibi tetkikler isteyebilir. Tetkik sonuçlarına göre de ilgili bölüm ve doktora yönlendirecektir.

Alerjik Öksürük İçin hangi Bölüme Gidilir?

Öksürük, alerjik rinitin en çok görülen işaretlerinden biridir. Boğaz bölgesinde tahrişe sebep olan alerjen, burun akıntısız kuru öksürük yapabilir. Bazı alerjik reaksiyonlar ise burun akıntısına ve burun içi kaşıntısına sebep olmaktadır. Öksürüğün alerjik olup olmadığını anlamanın en basit yolu diğer işaretlere bakmaktır. Belirtileri arasında nezle, grip, soğuk algınlığındaki belirtiler yok ise öksürük büyük ihtimalle alerjiktir. Alerji nedeniyle tıkanan sinüsler, mukusun boğaz bölgesine damlamasına sebep olur. Normal yolla atılamayan ve boğaza akan mukus tahrişe sebep olup kaşıntı ve öksürük oluşturur.

Öksürüğün ortaya çıkmasında neyin rol oynadığını öğrenmek adına ilk olarak kulak burun boğaz ya da dahiliye bölümüne gidilmelidir. Bu bölümlerde öksürüğün meydana gelme sebebini öğrenmek adına belirli tetkikler yapılır ve sonuca göre hasta doğru bölüme sevk edilir.