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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Okul bahçesinde bin odalı böcek oteli

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Okul bahçesinde bin odalı böcek oteli
Mardin'de Sabiha Gökçen Anaokulu öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında "EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam" projesi hazırladı. Hazırlanan proje ile okul bahçesinde öğrencilerle birlikte böcek oteli yapıldı. Otelin yaklaşık bin odası bulunuyor. Okulun bahçesinde doğal ve geri dönüşüm atıklarından yapılan böcek oteli ile çocuklarda çevre ve yaşam bilinci oluşturulması amaçlanıyor. Yapımı 3 gün süren otelde karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar konaklamaya başladı. Proje uygulayıcı öğretmenlerden Seval Uygun, yaptıkları otelde öğrencilerin, böceklerin, canlıların yaşamına saygı duymayı amaçladıklarını ifade etti.

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Okul bahçesinde bin odalı böcek oteli
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