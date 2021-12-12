Okul bahçesinde bin odalı böcek oteli

Mardin'deSabiha Gökçen Anaokulu öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında "EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam" projesi hazırladı. Hazırlanan proje ile okul bahçesinde öğrencilerle birlikte böcek oteli yapıldı. Otelin yaklaşık bin odası bulunuyor. Okulun bahçesinde doğal ve geri dönüşüm atıklarından yapılan böcek oteli ile çocuklarda çevre ve yaşam bilinci oluşturulması amaçlanıyor. Yapımı 3 gün süren otelde karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar konaklamaya başladı. Proje uygulayıcı öğretmenlerden Seval Uygun, yaptıkları otelde öğrencilerin, böceklerin, canlıların yaşamına saygı duymayı amaçladıklarını ifade etti.