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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Okul çantasından çıkan not yürekleri dağladı

Beyin kanamasından hayatını kaybeden Hilal’in çantasından çıkan, ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece çaresizce bekler’ notu yürekleri dağladı

Okul çantasından çıkan not yürekleri dağladı
Hatay'ın Hassa ilçesinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın çantasından çıkan; 'Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece çaresizce bekler' notu ailesinin ve yakınlarının yüreklerini dağladı. Hatay'ın Hassa ilçesi Yolluklar Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Hilal Bal, geçtiğimiz günlerde baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hassa Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kız, burada yapılan müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede yaklaşık 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kız, hayata tutunamayarak vefat etti. Genç kız, ailesi tarafından köyünde bulunan mezarlığa defnedildi. Genç kızın okul çantasından; 'Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece' şeklinde not çıktı. Genç kızdan geriye kalan bu not, ailesinin ve yakınlarının yüreklerini dağladı. Baba Mehmet Bal, acısının tarif edilemeyecek şekilde büyük olduğunu ifade ederek "5 çocuğum var.



Kızım 18 yaşına girecekti. Kızımın ismi Hilal'di. Lise 12. sınıf da son sınıf öğrencisiydi. Ben çalışıyordum, Karaman'daydım. Kızım baş ağrısı şikayetiyle ve mide bulantısı şikayetiyle kalkmış sabah okula hazırlanacakken. Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle acile kaldırmışlar kızımı. Ve çekilen tomografisinde beyin tümörü olduğu saplanmış. Hassa Devlet Hastanesi'ne, ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş. Orada 5 gün yoğun bakımda kalıp ondan sonra vefat etmiş. Duygularımız tarif edilemez tabii ki. Rabbim kimsenin başına vermesin. Evlat acısı zor. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.

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Okul çantasından çıkan not yürekleri dağladı
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