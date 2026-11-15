Okul kantinlerinde yasak ürün operasyonu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, okul kantinleri ve yemekhanelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek uygulamalara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi. Ortahisar ilçesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 41 okul kantini ve 10 okul yemekhanesi kontrol edildi. Ekipler, işletmelerin temizlik ve hijyen koşullarını, fiyat etiketlerini ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını tek tek inceledi. Kontroller sırasında okul kantinlerinde satışına izin verilmeyen ürünlerin bulunduğu 3 kantinde tespit edilen ürünler toplatılarak imha edildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kantin hakkında da yasal işlem uygulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiği vurgulanarak, okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi her şeyin üzerindedir. Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek" ifadelerine

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör