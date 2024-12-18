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Giriş Tarihi: 18.12.2024 23:01 Son Güncelleme: 18.12.2024 23:22

Okul müdürü öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Okul müdürü öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, Cizre ilçesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed Aktuğ, yediği yiyecek nefes borusuna kaçınca nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Bunun üzerine koridorda gördüğü okul müdürü Hakim Caner'e doğru koştu. Öğrenci, nefes almakta zorlanıp konuşamayınca eliyle boğazını göstererek durumu anlatmaya çalıştı.

Öğrencisinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Hakim Caner, Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciye müdahale etti. Yapılan müdahale ile öğrencinin boğazındaki yiyecek parçası dışarı çıktı.

Okul müdürünün öğrencisinin hayatını kurtardığı müdahale anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Okul müdürü öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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