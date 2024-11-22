Okul servis araçlarına sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024- 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından kent genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yapılan denetimlerde, servis araçlarının evrakları kontrol edilerek şoförlerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

ATAŞEHİR'DE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Ataşehir'de de Sivil trafik ekipleri ve trafik polisleri, 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı. Ataşehir Bulvarı'nda yapılan denetimde, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığı, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına ilişkin kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan, eksik belge bulunduran şoförlere toplamda 12 bin 460 bin lira para cezası uygulandı. Eksik belge bulunduran şoförlerin araçları bağlanarak trafikten çekildi.