Okulda kan donduran olay: Arkadaşını bıçaklayarak kaçtı!

Kan donduran olay Sultanbeyli'de bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.