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Giriş Tarihi: 22.5.2025 18:08

Okulda kan donduran olay: Arkadaşını bıçaklayarak kaçtı!

Sultanbeyli'de meydana gelen korkunç olayda, 11’inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında bir arkadaşını bıçaklayarak okuldan kaçtı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan öğrenci adliyeye sevk edildi.

DHA
Okulda kan donduran olay: Arkadaşını bıçaklayarak kaçtı!

Kan donduran olay Sultanbeyli'de bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Okulda kan donduran olay: Arkadaşını bıçaklayarak kaçtı!
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