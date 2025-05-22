Okulda kan donduran olay: Arkadaşını bıçaklayarak kaçtı!

Kan donduran olay Sultanbeyli'de bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.
İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.