Okulda şoke eden görüntü! ’Öğretmeni paket ediyorum’ dedi kafasına poşet geçirdi

ÖĞRETMEN AFFETTİ

İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, yaşanan olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış. Ben öğrenciyi affettim' dedi.