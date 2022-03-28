Okulda şoke eden görüntü! ’Öğretmeni paket ediyorum’ dedi kafasına poşet geçirdi

Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Türkiye günler önce yaşanan Ankara'daki olayla sarsılmıştı. İngilizce öğretmenine öğrencilerinden birinin yaptığı saygısızlık çok konuşulmuştu. Öğretmeninin başını ellerinin arasına alan öğrenci sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşmıştı.
"DERSİNDEN KALDIĞIM ÖĞRETMENİ PAKET EDİYORUM"
Tiktok üzerinden video paylaşan öğrenci '"Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" ifadesini de videoya ekledi.
İŞLEM YAPILMASI İSTENDİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.
Öğretmenin başına poşet geçirip skandal görüntüyü paylaştı: "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum!" | Video
Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de, şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Söz konusu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi.
ANKARA'DAKİ GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU!
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
ÖĞRETMEN AFFETTİ
İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, yaşanan olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış. Ben öğrenciyi affettim' dedi.