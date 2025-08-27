Haberler Yaşam Haberleri OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 MEB takvimi! Ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri belli oldu mu?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 MEB takvimi! Ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin takvimini duyurdu. Peki, bu yıl okullar ne zaman açılacak? Anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası hangi tarihte başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvimde okul açılış tarihi netlik kazandı. Peki, yeni dönemde okullar hangi tarihte açılıyor? Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak. Ancak kaynaştırma eğitimine gelecek olan 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak. Kaynaştırma öğrencileri, 1 Eylül tarihinde dersliklerinde hazır olacak.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

