OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 MEB takvimi ile belli oldu: İşte yeni dönem eğitim öğretim takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvimde okul açılış tarihi netlik kazandı. Peki, yeni dönemde okullar hangi tarihte açılıyor? Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası ne zaman başlayacak?