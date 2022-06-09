Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:55

Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Hazirana giriş yaptık ve okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimine baktığımızda okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı öğrenilebiliyor. Yaz tatiline az bir süre kaldı. Böylece karneler ne zaman verilecek sorusu da cevap buluyor. Öğrenciler de velileri de okullar ne zaman kapanacak 2022, hangi güne denk geliyor sorusu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün eğitim yerleri aynı tarihte kapanıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022, hangi günde? İşte detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, hazirana girmişken daha da aratılmaya başlandı. Gençler karnelerini alacak ve böylece yaz tatili başlayacak. 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan ikinci dönem, gelecek hafta cuma günü bitecek. Vatandaşlar da okullar hangi tarihte kapanıyor, hangi güne denk geliyor sorusunu yöneltiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, hangi gün? İşte MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimi ile detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.

17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili 23 Ocak 2022 ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK 2022?

2 yıldır yapılan ara tatiller bu yıl da devam edecek. 14 ile 18 Kasım tarihleri arasında ilki, 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. 21'inde başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek.

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Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
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