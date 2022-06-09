Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, hazirana girmişken daha da aratılmaya başlandı. Gençler karnelerini alacak ve böylece yaz tatili başlayacak. 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan ikinci dönem, gelecek hafta cuma günü bitecek. Vatandaşlar da okullar hangi tarihte kapanıyor, hangi güne denk geliyor sorusunu yöneltiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, hangi gün? İşte MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimi ile detaylar…
MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.
17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Yarıyıl tatili 23 Ocak 2022 ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2 yıldır yapılan ara tatiller bu yıl da devam edecek. 14 ile 18 Kasım tarihleri arasında ilki, 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. 21'inde başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek.