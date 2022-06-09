Okullar ne zaman kapanacak, hangi güne denk geliyor? MEB 2022 takvimi ile karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, hazirana girmişken daha da aratılmaya başlandı. Gençler karnelerini alacak ve böylece yaz tatili başlayacak. 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan ikinci dönem, gelecek hafta cuma günü bitecek. Vatandaşlar da okullar hangi tarihte kapanıyor, hangi güne denk geliyor sorusunu yöneltiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, hangi gün? İşte MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimi ile detaylar…