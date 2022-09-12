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Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:08

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2022 - 2023 ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman sorusu, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin dilinde yer aldı. Yaz tatili bitti ve 2022 2023 eğitim öğretim dönemi başladı. Öğrenciler, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili ne zaman sorularını yöneltiyor. MEB takvimi üzerinden yarıyıl tatili hangi tarihler arasında sorusuna cevap verilebiliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi ile detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2022 - 2023 ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman sorusu, şimdiden öğrencilerin ilgi odağı haline geldi. Tatil yapmayı seven öğrenciler, sömestır ne zaman, yarıyıl tatili hangi günler arasında sorusunu yöneltiyor. MEB eğitim öğretim takviminde okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı veriliyor. Peki, ara tatil ne zaman 2022? İşte detaylar...

ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU OLACAK?

Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulda maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi:

"Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.

Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar"

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Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2022 - 2023 ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?
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