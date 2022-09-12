Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2022 - 2023 ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU OLACAK?

Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulda maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi:

"Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.