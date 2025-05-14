Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Okulların kapanacağı tarih MEB takvimi ile takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili için geri sayım başlarken planlar şimdiden ajandalara not edildi. Öte yandan veliler de izinlerini bu tarihler özelinde ayarlıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, karne gününe kaç gün kaldı?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
MEB takviminde belirtildiği üzere 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce bu tarihlerin değişmediği yönünde açıklama yapmıştı.
REHBERLİK DERSİ ORTAOKULUN TÜM KADEMELERİNE TAŞINIYOR
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik gelecek yıl yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değişti.
Ders gelecek yılda ortaokulun tüm kademelerinde haftalık 1 ders saati olarak verilmeye başlanacak.