Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Okulların kapanacağı tarih MEB takvimi ile takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili için geri sayım başlarken planlar şimdiden ajandalara not edildi. Öte yandan veliler de izinlerini bu tarihler özelinde ayarlıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, karne gününe kaç gün kaldı?