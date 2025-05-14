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Giriş Tarihi: 14.5.2025 10:33

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimi kapsamında öğrenciler karne günü bekleyişine başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte hem yaz tatili planı yapan hem de katılacakları sınavlar için çalışma planı çıkaran öğrenciler okulların kapanmasına kaç gün kaldı merak ediyor. 2024-2025 MEB takviminden hareketle tarihler işaretlendi. Peki, okullar ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Okulların kapanacağı tarih MEB takvimi ile takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili için geri sayım başlarken planlar şimdiden ajandalara not edildi. Öte yandan veliler de izinlerini bu tarihler özelinde ayarlıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, karne gününe kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB takviminde belirtildiği üzere 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce bu tarihlerin değişmediği yönünde açıklama yapmıştı.

REHBERLİK DERSİ ORTAOKULUN TÜM KADEMELERİNE TAŞINIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik gelecek yıl yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değişti.

Ders gelecek yılda ortaokulun tüm kademelerinde haftalık 1 ders saati olarak verilmeye başlanacak.

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi

Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba

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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi
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