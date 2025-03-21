Öldükten sonra adım duyulmasın

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y.'yi, iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y. darp etti. Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y.'nin peşinden giden Abdülsamet Y., eşini sırtından 2 kez bıçakladı. Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden uzaklaştı. Zeynep Y. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., dün taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeynep Y., "Kızımı emzirirken eşim cinnet getirip, bir anda beni darp etmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.