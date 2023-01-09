Öldürdüğü sevgilisinin kızına ’kefen’ tehditi

'ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN' DİYEREK TEHDİT ETTİ İDDİASI

Necmiye Vural'ın, Mehmet Atabay tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği, ancak Atabay'ın bu defa da Vural'ın kızı Z.İ.'ye (16) telefon açıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ileri sürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside karnı ve boynundan vurulduğu belirlenen Necmiye Vural'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin bugün öğlen toprağa verileceği öğrenildi.