Ölen Ece ve yaralı arkadaşı asli kusurlu bulundu

Kaza, 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Hatice D. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Ece Molla ve arkadaşı Burçe Tangüzel'e çarptı. Tatil için kentte bulunan talihsiz Ece olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralandı. Gözaltına alınan Hatice D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hatice D. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ECE'Yİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

İddianamede kazadan yaralı kurtulan Burçe'nin ifadesi de yer aldı. Burçe, "Ece ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmeye başladık. Üç şeritli yolun iki şeridini geçtik. En son şeride geldiğimizde arkadan 'dur' sesi duydum. Arkama ve yola baktığımda sol şeritten hızlıca gelmekte olan aracı gördüm. Kendimi kaldırıma attığım esnada araç bana çarptı. Kaldırıma düştüm. Ece'yi çekmeye çalıştım fakat araç hızlı geldiğinden Ece'ye tamamen çarptı. Ece'yi daha sonra refüjde çimenlerin üzerinde yatarken gördüm" dedi.

KAZAYI HATIRLAMIYORMUŞ

Sürücü Hatice D. ise ifadesinde iki çocuğunun da kaza anında araçta olduğunu belirterek, kendisine yeşil ışık yandığı esnada kavşağı geçerken yolun ortasında iki kız gördüğünü, yaya kısmına kırmızı ışığın yandığını, olayda frene basıp basmadığını, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını, aracındaki camın kırıldığını fark ederek bağırıp, el freninin çekerek araçtan indiğini, şoka girdiğini, çevredekilere ambulansı aramalarını söylediğini söyleyerek suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

ECE VE ARKADAŞI ASLİ KUSURLU BULUNDU

Adli Tıp Kurumu Antalya Trafik İhtisas Başkanlığı'nın raporuna göre, Hatice D'nin otomobil ile seyir halinde iken dosyada mevcut kamera görüntüleri ile araç ve yayanın son konumu dikkate alındığında hızını mahal şartlarına göre ayarlamadığı anlaşılmakla olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile alt düzeyde tali kusurlu olduğu, yaya Ece Molla ve yaya Burçe Tangüzel'in olay mahalli ışık kontrollü kavşakta karşıdan karşıya geçmeden evvel istikametine hitaplı bulunan yaya ışığının kırmızı yanması nedeniyle beklemeleri ve yeşil yanması akabinde karsıya geçmeleri gerekirken bahsedilen bu hususlara riayet etmedikleri, kırmızı ışık ihlali ile kontrolsüz şekilde karsıya geçmek isteyerek can güvenliklerini tehlikeye düşürdüklerinden her birinin kendi yaralanması/ölümü olayında da dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu olduklarının tespit edildiği belirtildi.