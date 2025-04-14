Olmaz olsun böyle anne! Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar pes dedirtti! Kendisi ve 2 aylık bebeğinin...

BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, bebeğin ve annenin mahrem görüntülerini paylaşan Fatma T.'ye karşı hızlı bir şekilde aksiyon aldı. İki aylık bebek, devlet koruması altına alınarak güvenli bir ortama yerleştirildi. Bakanlık, çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için gerekli tüm adımları attığını duyurdu.

BAKANLIKTAN SERT AÇIKLAMA: "HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz, emniyet birimleriyle koordinasyon içinde ivedilikle harekete geçti. Adres tespiti sonrası şahıs gözaltına alınmış, bebek devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz," ifadelerine yer verildi.