Ölüm bölgesinden sağ çıktılar! "Çernobil köpekleri" neye dönüştü? DNA'larındaki korkutucu gerçek...

Yani devasa radyasyon, köpeklerin genetiğini zorla değiştirmekten ziyade; halihazırda hayatta kalmak için gerekli genetik donanıma, çeşitliliğe ve dirence sahip olan şanslı köpekleri seçerek, onların yepyeni ve çok daha dayanıklı bir nesil oluşturmasını sağlamış olabilir. Genes dergisinde yayımlanan bu çalışma, doğanın en zorlu şartlarda bile nasıl kusursuz bir ayakta kalma stratejisi geliştirdiğini gözler önüne seriyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör