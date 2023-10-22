Haberler Yaşam Haberleri Ölüme göze alıp dünyaya getirdiği bebekleriyle 2’nci doğum günlerini kutladılar
Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:50 Son Güncelleme: 22.10.2023 09:07

Ölüme göze alıp dünyaya getirdiği bebekleriyle 2’nci doğum günlerini kutladılar

Karaman’da tüp bebek tedavisi sonrası üçüz bebeklerine hamile kalan ve ölümü göze alarak çocuklarını dünyaya getiren Buse Koçak, üçüzlerinin 2’nci yaşlarını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Baba Mehmet Koçak, “Çok zorlu süreçlerden geçtik ama çok şükür kızlarımız artık 2 yaşına geldi” dedi. Anne Buse Koçak ise “İyi ki ölümü göze alıp çocuklarımı dünyaya getirmişim. Hayatta kalmaları da mucize gözümüzün önünde büyümeleri de mucize” diye konuştu.

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Ölüme göze alıp dünyaya getirdiği bebekleriyle 2’nci doğum günlerini kutladılar

Bir kargo firmasında çalışan Mehmet (31) ve ev hanımı Buse Koçak (27) çifti 1 yıl süren tüp bebek tedavisinin ardından, üçüz bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde doktorlar, riskli doğum olacağı ve Buse Koçak'ın da hayatının tehlikeye girebileceği belirterek anne karnındaki iki bebeğin doğumunu sonlandırabileceklerini söyledi.

Anne yüreği buna izin vermeyen Buse Koçak bu teklifi kabul etmeyerek 'Ucunda ölümde olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim' diyerek doğuma girdi. Koçak 32 haftalık hamileyken Ekim 2021'de prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı dünyaya getirdi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDIĞI BEBEKLERİ İLE 2'NCİ YAŞLARINI KUTLADILAR

Ölümü göze alarak dünya gelen üçüzler bugün artık 2 yaşında. Mehmet ve Buse Koçak çifti yakınları ile birlikte kızlarının doğum günlerini kutladı. Anne Buse Koçak, "Kızlarım hayatta ve sağlıklı. Her gün iyi ki ölümü göze alıp dünyaya getirmişim diye dua ediyorum. Artık 2 yaşındalar ve her geçen gün büyüyorlar. Onların böyle büyüdüğünü görmek mucize gibi bir şey. Dünyaya gelmeleri de mucize olarak görünüyordu. Kızlarımla birlikte nice doğum günleri kutlayacağız" dedi.

Baba Mehmet Koçak ise, "Rabbime şükürler olsun kızlarımızın ikinci doğum günlerini kutlamak nasip oldu. Çok zor süreçlerden geçtik ama şimdi üçüzlerimizle birlikte mutlu bir aile olduk" diye konuştu.

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Ölüme göze alıp dünyaya getirdiği bebekleriyle 2’nci doğum günlerini kutladılar
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