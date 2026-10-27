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Giriş Tarihi: 27.10.2026

Ölüme son bakış

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Ölüme son bakış
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İstanbul Şişli'de, pazar günü sabah saatlerinde kaldığı binanın 6. katından yan binanın çatısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düşen ve hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26) şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis, ev arkadaşı ve tanıkların ifadesine başvururken güvenlik kameraları da inceledi. Genç kadının olay öncesinde ev arkadaşı D.B. (22) ile dışarıda vakit geçirdiği, ardından erkek arkadaşı M.T.'nin (35) yanına gittiği, bir süre sonra eve döndüğü tespit edildi. Sabah binanın çatı kısmında oturduğu fark edilen genç kadını, D.B'nin inmesi için uyardığı kaydedildi. Bekmakhanova'nın çatıdaki son anlarının da görüntüleri ortaya çıktı.

#ŞİŞLİ #İSTANBUL #KAZAKİSTAN
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Ölüme son bakış
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