Ölümle Başlayıp Mahşerdeki Yeniden Diriliş Arasındaki Sürece Ne Denir, Nasıl Adlandırılır?

Ölümle başlayıp mahşerdeki yeniden diriliş arasındaki sürece ne denir sorusuna cevap bulmak adına İslam kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar geçecek süre nedir konusu öldükten sonra dirilme inancına da ışık tutar niteliktedir. Bu süre nasıl adlandırılır şeklinde araştırma yaparak da konunun ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Berzah ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ölümle Başlayıp Mahşerdeki Yeniden Diriliş Arasındaki Sürece Ne Denir?

Müslüman inanışına göre ölüm bir son değil bir başlangıçtır. Her Müslüman, öldükten sonra dirilmeye inanır. Müslümanlık haricindeki bazı dinlerde de bu inanış vardır. Kişi öldükten sonra dirilmeyi beklediği yer kabirdir. Kabirde geçen süre de "kabir hayatı" ya da "berzah" olarak isimlendirilir.

Kabir hayatı, dünya hayatının sona erdiği, mahşerin bir provası niteliğindedir. Kişi bu dönemde yaptıklarının hesabını verir. Ameli iyi olan kişiler berzah âlemini çok rahat geçirirken ameli kötü olan kişiler de kabir azabı ile karşılaşacaklardır.

Berzah Ne Demek?

Berzah, kabirde beklenen süreyi ifade eder. Berzah âlemi ile ilgili din âlimlerinin çok ayrıntılı değerlendirmeleri olmuştur. Bu süre, kişinin mahşerde hesaba çekileceği dönemin de bir provası niteliğindedir. Kabir hayatı, "dünyada ne ekersen kabirde ve mahşerde de onu biçersin" mantığından hareketle geçer. Buradan hareketle dünyadaki her hal ve hareketlerde gerekli itinanın gösterilmesi gerekir. Ayrıca ibadetlerde gerekli şuura ve takvaya sahip olmak da son derece önemlidir.