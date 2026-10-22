Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de dev mücadele!

Fenerbahçe, EuroLeague'de yeni haftaya zorlu bir deplasman maçıyla devam ediyor. Olympiakos'un sahasında oynanacak mücadelede iki takımın son maçlarda aldığı sonuçlar ve sahaya çıkacak kadrolar basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek. Olympiakos - Fenerbahçe maçı, 23 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak. İki takım, bu sezon EuroLeague'de ilk kez karşılaşıyor.
Fenerbahçe'nin Yunanistan deplasmanında oynayacağı mücadeleyi ekran başından takip edecek basketbolseverler için yayın programı da belli oldu. Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz yayınlanması beklenmiyor.
EuroLeague'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birine Yunanistan'ın başkenti Atina ev sahipliği yapacak. Olympiakos, kendi seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Mücadele, Atina'daki Sunel Arena'da gerçekleştirilecek.
Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, geride kalan altı haftada aldığı sonuçlarla EuroLeague'in üst sıralarında kendisine yer buldu. Fenerbahçe, 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle EuroLeague puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor. İlk altı haftada rakip potalara 501 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında 447 sayı gördü.
Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanının ardından EuroLeague'de Valencia Basket ve Real Madrid ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle: