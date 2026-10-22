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Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:49

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de dev mücadele!

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a konuk olacak. Avrupa basketbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak mücadele öncesinde maçın oynanacağı gün, başlama saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı...

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Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de dev mücadele!
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Fenerbahçe, EuroLeague'de yeni haftaya zorlu bir deplasman maçıyla devam ediyor. Olympiakos'un sahasında oynanacak mücadelede iki takımın son maçlarda aldığı sonuçlar ve sahaya çıkacak kadrolar basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek. Olympiakos - Fenerbahçe maçı, 23 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak. İki takım, bu sezon EuroLeague'de ilk kez karşılaşıyor.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Yunanistan deplasmanında oynayacağı mücadeleyi ekran başından takip edecek basketbolseverler için yayın programı da belli oldu. Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz yayınlanması beklenmiyor.

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KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birine Yunanistan'ın başkenti Atina ev sahipliği yapacak. Olympiakos, kendi seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Mücadele, Atina'daki Sunel Arena'da gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA, KAÇ GALİBİYETİ VAR?

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, geride kalan altı haftada aldığı sonuçlarla EuroLeague'in üst sıralarında kendisine yer buldu. Fenerbahçe, 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle EuroLeague puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor. İlk altı haftada rakip potalara 501 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında 447 sayı gördü.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanının ardından EuroLeague'de Valencia Basket ve Real Madrid ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

  • 23 Ekim Cuma, 21.15: Olympiakos - Fenerbahçe
  • 27 Ekim Salı, 22.30: Valencia Basket - Fenerbahçe
  • 29 Ekim Perşembe, 22.45: Real Madrid - Fenerbahçe
  • 5 Kasım Perşembe, 21.00: Fenerbahçe - Baskonia
  • 11 Kasım Çarşamba, 22.45: Paris Basketball - Fenerbahçe
  • 17 Kasım Salı, 21.00: Fenerbahçe - ASVEL

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Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de dev mücadele!
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