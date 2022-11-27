Haberler Yaşam Haberleri Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:33 Son Güncelleme: 27.11.2022 23:34

Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe adlı hikayesinin başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir?

A- Ezel adında bir genç erkek
B- Eyşan adında bir genç kız
C- Ömer adında bir genç erkek
D- Kezban adında bir genç kız (CEVAP)


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Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir?
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