Ömrümüz yettiğince bizim kızımızsın

Aksaray'da yaşayan iki çocuk sahibi Bedia (41) ve Mustafa Pişkin (48) çifti, kalplerindeki sevgiyi kimsesiz bir çocuğa ulaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile başvurusunda bulundu. Henüz 2021 yılında, 21 günlük minik bir bebekken kucaklarına aldıkları Elif, evlerinin neşesi ve can bağı oldu. İlk görüşte kanlarının kaynadığı Elif ile hayatı paylaşırken çocukları 2 yaşına geldiğinde aldıkları ağır otizm teşhisi, ailenin dünyasını derinden sarstı.

'HİÇ PES ETMEDİM'

Otizm hakkında daha önce bilgisi olmadığını belirten ve gözyaşları içinde o günleri anlatan fedakâr anne Bedia Pişkin, bir biyolojik annenin hissedebileceği tüm sancıları derinden hissettiğini söyledi. Geleceğe dair büyük bir endişe yaşadığını dile getiren Pişkin, "Kızımın büyüyünce bu ağır yükü nasıl kaldıracağını dert edindim. Çok ağladım, çok sızlandım. Ancak pes etmemem gerekiyordu ve bunu biliyordum" sözleriyle içindeki sönmeyen umut ışığını özetledi.

KOŞULSUZ SEVGİNİN GÜCÜ

Elif'in hayata tutunması için adeta seferber olan aile, uzmanlardan destek alarak, kurslara giderek ve eğitici videolar izleyerek kendilerini kızlarına adadı. Bugün 5 yaşında olan Elif'in anaokulundaki ve rehabilitasyon merkezindeki eğitimi için gece gündüz emek veren aile, onun yüzündeki ufacık bir tebessümle tüm yorgunluklarını unutuyor. Çevrelerinden gelen "Ne zamana kadar koruyucu ailesi olacaksınız?" sorusuna ise gözleri dolarak sarsılmaz bir inançla cevap veriyorlar: "Ömrümüz yettiğince, herkes biyolojik çocuğuna ne zamana kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız." Kan bağıyla değil, can bağıyla bağlandıkları Elif ile Pişkin ailesinin bu mücadelesi, koşulsuz sevginin iyileştirici gücünü tüm dünyaya kanıtlıyor.