Haberler Yaşam Haberleri Ömrümüz yettiğince bizim kızımızsın
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Ömrümüz yettiğince bizim kızımızsın

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ömrümüz yettiğince bizim kızımızsın
  • ABONE OL

Aksaray'da yaşayan iki çocuk sahibi Bedia (41) ve Mustafa Pişkin (48) çifti, kalplerindeki sevgiyi kimsesiz bir çocuğa ulaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile başvurusunda bulundu. Henüz 2021 yılında, 21 günlük minik bir bebekken kucaklarına aldıkları Elif, evlerinin neşesi ve can bağı oldu. İlk görüşte kanlarının kaynadığı Elif ile hayatı paylaşırken çocukları 2 yaşına geldiğinde aldıkları ağır otizm teşhisi, ailenin dünyasını derinden sarstı.

'HİÇ PES ETMEDİM'
Otizm hakkında daha önce bilgisi olmadığını belirten ve gözyaşları içinde o günleri anlatan fedakâr anne Bedia Pişkin, bir biyolojik annenin hissedebileceği tüm sancıları derinden hissettiğini söyledi. Geleceğe dair büyük bir endişe yaşadığını dile getiren Pişkin, "Kızımın büyüyünce bu ağır yükü nasıl kaldıracağını dert edindim. Çok ağladım, çok sızlandım. Ancak pes etmemem gerekiyordu ve bunu biliyordum" sözleriyle içindeki sönmeyen umut ışığını özetledi.

KOŞULSUZ SEVGİNİN GÜCÜ
Elif'in hayata tutunması için adeta seferber olan aile, uzmanlardan destek alarak, kurslara giderek ve eğitici videolar izleyerek kendilerini kızlarına adadı. Bugün 5 yaşında olan Elif'in anaokulundaki ve rehabilitasyon merkezindeki eğitimi için gece gündüz emek veren aile, onun yüzündeki ufacık bir tebessümle tüm yorgunluklarını unutuyor. Çevrelerinden gelen "Ne zamana kadar koruyucu ailesi olacaksınız?" sorusuna ise gözleri dolarak sarsılmaz bir inançla cevap veriyorlar: "Ömrümüz yettiğince, herkes biyolojik çocuğuna ne zamana kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız." Kan bağıyla değil, can bağıyla bağlandıkları Elif ile Pişkin ailesinin bu mücadelesi, koşulsuz sevginin iyileştirici gücünü tüm dünyaya kanıtlıyor.

#AKSARAY #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömrümüz yettiğince bizim kızımızsın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA