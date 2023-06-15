Haberler Yaşam Haberleri OMÜ’den kenevir küspeli tavuk yemi! Kenevir küspesinden yiyen tavuğun yumurtası daha vitaminli
Giriş Tarihi: 15.6.2023 09:34 Son Güncelleme: 15.6.2023 09:47

OMÜ’den kenevir küspeli tavuk yemi! Kenevir küspesinden yiyen tavuğun yumurtası daha vitaminli

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümünde geliştirilen proje kapsamında kenevir küspesinden daha fazla vitaminli yumurta sağlayan tavuk yemi üretildi. Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ergin Öztürk, “Kenevir ile alakalı olarak iki proje yürüttük. Birisi tamamlandı, birisi de devam ediyor. Elde ettiğimiz sonuçlarda, yumurtanın kalite değerinin arttığını gördük. Tavuk etinde de benzer sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
OMÜ’den kenevir küspeli tavuk yemi! Kenevir küspesinden yiyen tavuğun yumurtası daha vitaminli

Samsun OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından başlatılan, 'Kenevir tohumu küspesine fitaz enzimi ilavesinin ve ısıtma işleminin etlik piliçlerin performans, et kalitesi, kemik mineral ve bağırsak sağlığı üzerine etkisi' isimli proje kapsamında, kenevir küspesinden tavuk yemi elde edildi. Proje kapsamında, kenevir küspesinin kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılması ile birlikte, yumurta performansının artması, kenevirde bulunan ve insan vücuduna yararlı olan yağ ve amino asitlerin tavuk eti ve yumurtası aracılığıyla insan sağlığına faydalı ürünler elde edilmesi hedefleniyor.

YUMURTA DA SONUÇ GÜZEL

Kenevirin çok fazla alanda alanda kullanıldığını ve kendi alanları ile ilgili olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ergin Öztürk, "Kenevir ile alakalı olarak iki proje yürüttük. Birisi tamamlandı, birisi de devam ediyor. Yumurta tavuklarında kenevir küspesinin kullanımında güzel sonuçlar elde ettik. Kenevir, bileşim olarak çok kıymetli ve değerli. Çünkü yağ asidi kompozisyonu ideal. İnsanların sağlıklı beslenmesi için uygun yağ asidi kompozisyonunu içeriyor. Ayrıca aminoasit kompozisyonu özellikle esansiyel dediğimiz dışardan alması zor olan vücutta sentezlenmeyen amino asitleri bolca içeriyor. Bu açıdan da kıymetli. Hem yağ asitleri hem de aminoasitleri insan beslenmesinde ideal kompozisyonda olduğu için de kenevir tohumu da küspesi de kıymetlidir" diye konuştu.

KENEVİR KÜSPESİNDEN TAVUK YEMİ

Kenevir küspelerinin kullanılabilir olması için ısıl işlem uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Zootekni olarak bizim bulduğumuz sonuçlarda yumurta kabuk kalitesinde artış meydana geldi. Yumurtanın sarı rengi koyulaştı ki Türk toplumu da yumurtayı koyu sarı renkli olarak tercih ediyor. Sarılığın koyulaşması da vitamin ağının bir miktar artması demektir. Bu açıdan da değeri daha yükselmiş bir yumurta söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

TAVUK ETİNDE DE OLUMLU SONUÇ BEKLENİYOR

Kenevir küspesi ile beslenen etlik tavuklarda da olumlu sonuçlar beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Deneme devam ediyor. Tavukların kesim dönemleri geldi. Bir hafta sonra kesimleri yapılacak, lezzet testleri yapılacak hem teknolojik hem de duyusal testleri yapılacak. Ayrıca kan parametrelerine de bakıyoruz. Özellikle immün sistem yani bağışıklık sistemi üzerine nasıl bir etkisi var, onları belirleyeceğiz. Sindirim sisteminde histomorfoloji dediğimiz özellikle bağırsaklardaki papillaların, villilerin ölçümlerini yapacağız. Bunların yansıması nasıl olur ona bakacağız. Mikroorganizmalara bakacağız. Şu an hayvanlarımız çok sağlıklı, güzel şekilde gelişiyorlar. Deneme tamamlandığında bu ürün yem sanayicileri, hayvan beslemeciler, üreticiler tarafından kullanılabilecek bir ürün. Kenevirin ekiliş ve üretim alanları arttıkça biz, üretilen en son ürünü kıymetli bir ürün olarak değerlendireceğiz ve çok daha kıymetli olan et, süt, yumurta gibi ürünlere dönüştüreceğiz.

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OMÜ’den kenevir küspeli tavuk yemi! Kenevir küspesinden yiyen tavuğun yumurtası daha vitaminli
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